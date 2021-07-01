自從全國三級警戒以來，各縣市首長的防疫表現一直都是各界矚目焦點。前立委沈富雄曾指出，比較六都市長的防疫作為，以台中市長盧秀燕表現最好。筆者應用源大數據uMiner輿情分析平台，分析國內主要網路社群，證實了沈富雄的觀點。
首先，從5月15日三級警戒開始到6月29日，近1個半月期間，六都市長臉書粉專的粉絲數都有明顯增長。就增加數而言，以台北市長柯文哲多了逾7萬粉絲最突出，但若用增加率比較，則以盧秀燕約18%為最高，遠高於其他五都市長，反映出在本次防疫期間的優秀表現，讓她圈粉力大增。
第二個重要比較，則是六都市長在國內臉書社群的情緒指標。筆者同樣以5月15日至6月29日為統計區間，在這段時間內，盧秀燕的社群聲量雖不見得最大，但其臉書po文獲得的心怒比（愛心數/憤怒數）卻是六都市長中最高的。
這項指標代表盧秀燕的臉書po文，認同度明顯高於憤怒情緒，更具體來說，就是相較於其他五都市長，盧的防疫作為更受認同，其中，讓鄰長接種疫苗、孕婦優先施打莫德納等主張，在社群上的認同聲量都非常高。
從上述數據可發現，雖然疫情是各縣市首長的嚴厲挑戰，但防疫措施若獲得認同，就能把危機化為轉機，為明（2022）年縣市長選舉奠定良好基礎。
◎數據提供：銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據
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