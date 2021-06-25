疫苗殘劑開放施打，中部下修到十八歲，國民黨主席、立委江啟臣25日表示，慶幸地方政府懂得應變，像台中市府開放現場登記施打，珍貴殘劑不要浪費，抨擊最該檢討的是中央，上百多名民眾打疫苗死亡，講清楚說明白很重要，民眾猶豫不清楚、不安，萬一施打有狀況陷入掙扎，中央完全不負責任，懷疑中央流行疫情指揮中心是否有堅強科學團隊，公衛專家。

江啟臣今日在捐贈1萬份醫療口罩給台中市計程車公會後受訪表示，因為疫苗選擇不夠多，就會發生緩打潮，安排去打不去打，施打上產生一些混亂，他質疑中央流行疫情指揮中心有否堅強的科學團隊，公衛專家有否進入幫忙，連疫苗問題都不能清楚告訴國人，其他國家可以混打疫苗，德國總理梅克爾也混打，代表國外有研究有求證。

「防疫要用科學」江啟臣痛批，民進黨執政是政治領導科學，趕快拿出證據說服人民，疫苗難免有副作用，從醫療角度來看，政府應該清楚告知，否則民眾很茫然。

他要求中央流行指揮中心要給大家一個說明，不然甚至很多人要自己看外國網站，為何我們做不到，太讓人憤怒。