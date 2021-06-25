國內新冠肺炎疫情持續延燒，使各界普遍認為，疫苗仍是阻斷病毒唯一解方，日本外務大臣茂木敏充今天表示，決定在7月中旬前追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣。而國內疫苗短缺，也讓部分民眾開始思考出國打疫苗來降低確診風險。入口網站《yahoo奇摩》今對此發起網路民調，詢問網友「你是否會想要出國打疫苗？」，截至21時許，已有近千人進行投票，其中有%網友說、%

因中央疫情指揮中心23日宣布，延長全國的三級警戒管制，為期兩週至7月12日止。也因此日前關島開放外國旅客可前往打疫苗，兩大旅行社開賣形成短短三天已破千人預約，首發團迅速額滿，出國打疫苗成為熱門話題。

入口網站《yahoo奇摩》今對此發起網路民調，詢問網友「你是否會想要出國打疫苗？」截至21時許，已有769人進行投票，其中有74.4%網友表示「會，想趕快打到疫苗」，另有25.6%網友表示「不會，出國變數多」。

Yahoo投票頁面。(圖/翻攝自 Yahoo民調)

表示「會，想趕快打到疫苗」網友留言表示，「政府無能人民只能自救」、「在台灣等疫苗可能等到花兒都謝了，等到了還沒得選品牌，強行上市的國產疫苗比AZ更可怕」。表示「不會，出國變數多」的網友則表示，「一般人要工作哪有時間出國打疫苗，所以說政府X圾，知道每天有多少上班族冒著生命危險出門工作嗎？」