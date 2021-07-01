雲林縣2日各鄉鎮展開第4波COVID-19疫苗快打。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為加速疫苗施打，2日將於全縣20鄉鎮市展開第4波COVID-19疫苗快打，此波接種為莫德納疫苗，因受之前緩打潮影響，以及莫德納疫苗數量有限，接種對象為75歲以上的長輩，但快打站可視當日施打情形，下修施打年齡層。

雲林縣政府表示，目前縣內有5萬多人完成第1劑AZ疫苗接種、2000多人完成第1劑莫德納疫苗接種。此次獲配1萬6800劑莫德納疫苗，2日請長者持通知單前往施打，記得攜帶身分證、健保卡，長輩回家後要多喝水，若有任何不適，請立刻撥打各地衛生所電話或1999專線。

另外，雲林縣政府提醒，中央流行疫情指揮中心6月30日訂定「批發市場防疫管理措施建議指引」，提供主管機關、場域管理單位及工作人員，依實際可行性與適用性，內化為適合個別場域所需的管理措施，請縣內各批發市場遵循，以降低疫情發生。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。