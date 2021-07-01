國內疫情趨緩，但台灣疫苗施打率遠低全球多個國家地區，讓在野陣營相當焦急，多次呼籲民進黨政府，加大、加速疫苗採購數量，並盡快讓民間團體代購的疫苗進來。不過，資深媒體人黃暐瀚質疑，蔡政府採購疫苗，卻有五百萬台灣人，根本沒有被準備疫苗。

黃暐瀚1日在臉書貼文表示，每次談到「疫苗買不夠」，就會有群「口徑一致」的網友跑出來：「沒看到中國在阻擋嗎？」「國際間根本沒有現貨！」「怎麼不回祖國打疫苗？」。

對於這種言論，黃暐瀚認為，防疫是醫學，是科學，硬扯政治，對控制疫情，毫無幫助。想讓台灣脫離現在這樣的警戒狀況，解除人民的痛苦，甚至是面對死亡的恐懼，唯有疫苗。

問題是，台灣的疫苗，買得夠嗎？黃暐翰也拿出今年2月26日行政院長蘇貞昌在立法院的說法，台灣計劃採購的疫苗有「Covax 476萬劑」、「AZ 1000萬劑」、「Moderna 505萬劑」，共1981萬劑。

他強調，因為都是必須「施打兩劑」的疫苗，買1981萬劑，等於只夠990萬人施打。台灣人口2350萬人，扣除12歲以下（目前沒有適合疫苗可打），需要施打疫苗的人口數，有2千萬，一人至少打2劑，那就是最少得買「4千萬劑」才夠。

他想請問，政府買「1981萬劑」是什麼意思？或許大家會說，還有國產，先不管沒有做三期臨床試驗的高端、聯亞，該不該給國人施打，就算先把這兩款疫苗先算進來好了。高端500萬、聯亞500萬，多這1千萬劑，台灣的採購總數，增加為2981萬劑，施打1490萬人。

黃暐瀚質疑，這樣換算下來，等於還有5百萬台灣人，根本沒有準備疫苗，這5百萬人不是人嗎？被遺忘的5百萬人，面對疫情，得自立自強。又或許最後各國贈送給台灣的疫苗，真能夠湊滿1千萬劑，剛好給些被遺忘的人。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。