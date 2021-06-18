行政院18日行政院發言人羅秉成今（18日）中午舉行記者會宣布，政府將進行特殊採安排，以專案方式發函永齡與台積電代表政府向原廠或代理商採購疫苗。雲林縣長張麗善表示，希望行政院允諾雲林縣政府循鴻海與台積電模式，獲取政府授權與相關疫苗原商或代理商進行採購談判事宜，以利雲林縣民及旅外鄉親。

羅秉成在記者會中表示，政府將發函授權台積電與鴻海永齡基金會代表政府洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐贈給政府。

張麗善表示，行政院放寬之彈性措施，令人欣慰，雲林縣政府也希望行政院允諾縣府採取鴻海與台積電模式，獲取政府授權與相關疫苗原商或代理商進行採購談判事宜，以利雲林縣民，以及散布全台各地的雲林鄉親。

張麗善說，雲林縣政府衷心期盼中央政府秉持人道主義精神，顧念蒼生，採取更具彈性措施，滿足全台民眾對疫苗的渴望，共同打贏這場史無前例的抗疫戰爭。

雲林縣政府是在5月29日宣布與國內生技公司簽署意向書向國外購包括嬌生、莫德納、AZ等約100萬劑疫苗，不過迄今未果。