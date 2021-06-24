鴻海(2317)23日宣布與電動機車業者Gogoro簽署合作意向書（MOU），就技術及生產方面策略結盟，加速Gogoro的全球拓展計畫。美系外資出具最新報告認為，此次策略合作有助鴻海掌握電動機車及電池材料契機，維持「優於大盤」評等、目標價168元不變。

鴻海股價5月中下探96.5元的4個月低點，隨後回升至107.5～115.5元區間盤整，今（24）日平盤開出後走揚、上漲2.24％至114元，截至午盤維持近0.5％漲幅。三大法人上周合計賣超鴻海達2萬1710張，本周迄今雖賣超3711張，但近2日已反手回補達1萬911張。

鴻海23日宣布與Gogoro就技術及生產方面策略結盟，雙方將同步推動多項合作計畫，包括智慧電池交換系統、車輛工程和生產製造等領域，整合鴻海集團生產能力、全球化布局與品質控管，Gogoro則聚焦產品設計、技術研發、品牌行銷、通路擴展、客戶服務等面向。

鴻海董事長劉揚偉表示，策略結盟將鴻海的全球生產製造能力，結合Gogoro的電池交換和智慧電動車輛科技，使Gogoro可在全球各地大量布建智慧電池交換生態系及車輛，加速包括中國大陸及印度在內的全球拓展計畫，滿足與日俱增的電池交換生態系統需求。

美系外資認為，雙方策略結盟遵循資通訊（ICT）產業發展，即品牌將資源聚焦於品牌推廣及服務，生產及物流方面以代工生產（OEM）仰賴製造合作夥伴。此舉顯示鴻海對汽機車供應鏈的潛在顛覆能力、以及掌握從雙輪到電動巴士的智慧／電動車製造成長契機。

美系外資亦認為，雙方策略結盟將使鴻海可透過Gogoro成熟的電池技術，拓展自身電池材料供應及專業知識，待雙方年底前達成協議後，對鴻海的營運貢獻細節將趨於明朗，維持「優於大盤」評等、目標價168元不變。