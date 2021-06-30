太陽能族群早盤由茂迪(6244)率先反彈站上漲停價35.4元，茂迪透露隨著抵制效益顯現，上游材料多晶矽價格終於出現下降，跌幅達8%，紓緩了成本的壓力。碩禾(3691)、安集(6477)、元晶(6443)、國碩(2406)、聯合再生(3576)、達能(3686)早盤也都強攻漲逾半根停板。

據了解，多晶矽價格自去年第三季起連番上漲，太陽能中下游產業因承受成本大漲壓力，近期開始大規模停工，聯合抵制採購多晶矽。而在中下游的抵制動作下，上游材料價格終於出現下降，跌幅達8%。

茂迪總經理葉正賢表示，全球太陽能快速發展下，下游需求強勁，推升上游的原料矽晶片價格從去年第三季每片單價約0.37美元，報價呈現看回不回的漲勢，先前每片矽晶片價格已超過超過0.7美元，三個季度之間，矽晶片漲幅高達逾90%。

全球太陽能導電漿料一線大廠碩禾(3691)，持續縱向發展漿料所需之特殊原料、橫向發展節能產業所需的材料及半導體拋光與再生晶圓。並積極布局電動車領域，除發展動力電池負極材料外，也轉投資芯和能源、榮炭(6555)及創奕能源，涵蓋動力電池正負極材料及電動大巴車市場。鴻海集團與碩禾電材(3691在6月共同宣布，由鴻海子公司鴻揚創投參與碩禾私募，以每股124.4元取得碩私募普通股800萬股，持股達10.54%股權，成為碩禾第二大股東，雙方攜手開發電動車電池材料，以加速佈局電動車關鍵零組件，並搶攻全球電動車市場。