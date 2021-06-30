國內獲利前段班的2大金控富邦金(2881)和中信金(2891)昨天分別發布新的人事案，富邦金旗下富邦銀行（香港）由鍾國強接任行政總裁兼董事總經理，接替榮退的李永鴻。中信金旗下中信投顧延攬前元大投顧總經理陳豊丰接任總經理。富邦金期借重鍾國強深耕富邦銀行在香港的業務，並同時積極拓展大灣區市場；中信金則鎖定陳豊丰在資訊科技方面的學經歷，加強研究創新產業，注入資訊科技量能。

鍾國強亦將兼任富邦金控資深顧問及經營委員會成員，藉以參與發展及執行富邦金控的大中華業務策略。委任將於7月1日起生效。鍾國強現年58歲，畢業於香港大學，主修地理及地質學，並擁有加拿大約克大學工商管理碩士學位。鍾國強在銀行業擁有超過30年的深厚資歷，1990年成為英國特許銀行家協會會員。

鍾國強在加入富邦銀行之前，1988年加入花旗香港後，主管過多種類型的客戶及業務，包括大型企業集團、跨國公司、金融機構、房地產開發商和私人銀行。1996年至1998年間，鍾國強領導了花旗銀行涵蓋所有亞洲市場、美國及墨西哥的貿易融資重構項目。2005年被派至台灣主管花旗的商業銀行業務，同時參與花旗在台灣併購華僑銀行。在2007年至2014年間，鍾國強擔任花旗銀行台灣有限公司的董事會成員。接著，鍾國強出任桑坦德亞太區環球銀行及企業融資部總監，負責為中國、日本、韓國、台灣、香港、澳大利亞和新加坡的大型企業和金融機構提供企業融資以及兼併收購服務。

陳豊丰從事證券研究工作逾20年，早年在外資券商建立基礎，歷經荷銀證券、野村證券、里昂證券，為2000年臺灣科技類股起飛期間知名的外資分析師，根植於其科技轉金融的學經歷，於科技硬體、互聯網產業、與近年軟體SaaS產業研究領域，皆累積相當聲望。

陳豊丰2008年加入元大投顧擔任管理職，2014年至2020年擔任總經理及亞太區域研究主管，帶領亞太區域產業團隊，研究領域從科技產業擴及至台股策略，曾在2016年12月財訊雜誌舉行的公開投資論壇，預測台股指數將突破並保持在萬點大關之上，成為當時的先聲，陳豊丰帶領的研究團隊多次獲得《Asiamoney》（亞洲貨幣）雜誌、全球著名的專業財經資訊服務提供商Thomson Reuters（湯森路透）旗下公司StarMine頒發多項個人與團隊獎項。