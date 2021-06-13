G7在對中政策上出現分歧，美、英、加、法希望強化對抗行動，日本態度模棱兩可，德、義與歐盟則希望是合作為主，不 願採取硬立場。（圖／美聯社）

正在英國康沃爾(Cornwall)舉行的七國集團(G7)領導人峰會上，似乎在如何回應美國總統拜登提出對中國採取極行動的呼籲上存在明確分歧。在對中政策上，美、英、加、法希望在不同程度上強化「行動導向」，日本態度模棱兩可，德、義與歐盟則不願對中國採取硬立場，寧願聚焦於與中國的合作性質關係。

《美國之音》引述一位匿名拜登政府高級官員的話說，英格蘭康沃爾G7峰會全體會議上「有一些有趣的討論，存在一點意見的分歧」。G7領導人都認為，一個愈發咄咄逼人的中國是真正的威脅，但在應該如何進行積極回應的問題上存在分歧。

報導說，拜登和英國首相強生森都希望在今年的G7峰會上宣佈一項針對中低收入國家的基礎設施融資機制，以之與中國的「一帶一路」倡議相抗衡。這項名「把世界重建得更好」（Build Back Better World）的倡議目的是動員現有發展和融資機制，並動員私人企業來縮小發展中國家基礎建設的融資需求差距，同時滿足勞工、環境和透明度的標準。

拜登政府官員說，這項倡議將「集體驅動基礎設施的數千億美元」，但美國對此承諾的時間表、結構和規模尚不清楚。威爾遜中心基辛格中美關係研究所主任戴博（Robert Daly）說：「可以公平地問，這是否實際上是在該地區建設基礎設施的新資金、新能力，還是對現有資源的再利用和重新包裝。

報導說，北京向那些被銀行認為信用不佳的項目提供「一帶一路」貸款。因此會引發這些新計畫是否會減少風險規避。戴博還指出，如果這些專案是可融資的，國際貨幣基金組織和世界銀行等貸方就會為它們提供資金。

報導指出，拜登持續遊說G7對中國強制勞動問題發表強有力的聲明，並採取具體行動。拜登政府官員說，拜登認為這些做法是「對人類尊嚴的侮辱，是中國不公平經濟競爭的一個惡劣例子」，希望將此納入G7峰會周日發佈的公報中，但目前尚不確定總統是否能夠得到必要的支持。