台灣爆發疫情，美國華盛頓郵報今天刊登一篇評論文章表示，面對中國阻擋台灣採購疫苗，美國與西方應提供台灣疫苗，否則恐讓外界認為若北京武力犯台，美國也可能不會出手相助。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）今天以「要對抗中國侵略，就給台灣疫苗」為題，呼籲美國與西方國家拿出更多作為支持台灣，並指可從對抗中國阻礙台灣取得疫苗的行動開始。

羅金表示，近日七大工業國集團（G7）領袖齊聲強調台灣海峽和平穩定重要性，呼籲和平解決兩岸議題，但這些制式文字並未反映台海嚴峻情勢。

他說，中共近日派遣28架軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），創下目前最高紀錄；美國學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）最近也在「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌刊文表示，一般認為中國國家主席習近平永遠不敢犯台的想法，越來越顯天真。

羅金指出，中國要威脅或造成台灣人民死傷，其實不須實際攻台。根據台灣領袖與6月初訪台的3位美國參議員說法，北京一直阻擋台灣從中國以外地方採購2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，而這麼做就會導致上述結果。

羅金事後專訪3位參議員，其中民主黨籍參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）批評，台灣是唯一被阻擋取得疫苗的國家。她質問：「到底是怎麼會決定在疫情期間，如此掐住另一個國家的喉嚨？真不人道。」

此外，羅金表示，中共官媒也在散播謠言，包括美國囤積的疫苗多到在為寵物貓狗施打。他引述議員說，美國欠台灣的遠不只是疫苗，台灣需要知道在面對中國在經濟上、政治上與資訊戰方面日益霸凌侵略之際，沒有被拋棄獨自面對。

羅金透露，美國總統拜登（Joe Biden）團隊對於美國多餘疫苗是該依據需求、透過國際組織分配，還是利用雙邊關係輸出給美國盟友夥伴，看法分歧有所爭論。對於台海情勢轉變劇烈程度，及美台政策需不需要有根本性改變，拜登政府官員也有所爭辯。

羅金指出，若美國及西方國家不提供台灣疫苗，恐讓台北認為若中國哪天武力犯台，他們也可能不會出手相助。但他強調，提供疫苗完全是掌控在美國及西方國家手裡的事，也不會挑戰台海現狀。

他說，若不堅定回應習近平對台灣的日益侵略與恫嚇，只會讓中國變本加厲，增加台海爭端風險，而這正是西方國家一直想要避免的。