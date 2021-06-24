大陸國務院國資委23日晚間公布兩大通訊業央企重組案，中國普天整體併入中國電科，成為其全資子企業。因涉及海康威視在內15家A股上市公司，不僅總市值合計近人民幣（下同）7千多億元，也有助於集中資源突破關鍵技術，消息一出引發市場關注。

受此消息激勵，截至24日收盤，中國普天旗下4家A股上市公司中，寧通信漲停，成都普天電纜收漲11.22％。中國電科旗下11家A股上市公司中，傑賽科技漲停，海康威視、天奧電子、鳳凰光學分別收漲5.84％、4.01％、1.83％。

路透報導，中國普天是一家通訊設備製造商，員工約兩萬人，該集團曾入選「2020年度電子信息競爭力百強企業榜單」，排行第11名。另有「網路資訊事業國家隊」之稱的中國電科則在大陸軍工電子，以及網路資訊領域占據技術主導地位，擁有47家國家級研究院、多家上市公司，共20多萬名員工，其中有11萬名員工從事研究工作。

值得注意的是，在2018～2020年期間美國商務部公布的實體清單中，中國電科旗下多個機構多次上榜，而海康威視也名列其中。

近幾年來大陸央企之間戰略重組消息頻傳，例如5月8日，中化集團、中國化工重組為中國中化控股集團。另外，早在2月24日，中國普天旗下上市公司東方通信、東信和平率先揭露此次重組案。兩家公司公告指出，中國普天正在和中國電科籌劃重組事項，重組後中國普天整體產權將無償劃轉進入中國電科。