運費上漲、集裝箱難求以及波動的匯率，成為大陸外貿企業在「淡季不淡」與歷史性旺季中的煩惱。大陸商務部新聞發言人高峰近日指出，經過近期調研發現，匯率波動與原材料上漲，加上物流不暢等因素，部分外貿企業生產經營受影響，仍面臨著海運價居高位不下、運力不足，原材料價格上漲導致生產成本提高，部分地區用工難等突出困難。

為此，越來越多無法及時訂到艙位和集裝箱、議價能力較弱的中小企業，開始把希望寄託在集約化和數位化程度更高的跨境電商平台上，而這些平台的服務鏈也在瞄準企業關鍵需求加速延伸。具體看到今年第1季，大陸跨境電商進出口規模達4195億元（人民幣，下同）、年增率46.5％。其中出口2808億元、年增率高達69.3％。

據第一經引述大陸商務部前副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國指出，在一般貿易比重提升的同時，要注意到今年第1季跨境電商進出口的成長速度還超過一般貿易。他認為跨境電商作為貨物貿易新方式殺出的黑馬，將很快和一般貿易、加工貿易形成「三足鼎立」。在一般貿易繼續佔據半壁江山的同時，跨境貿易和加工貿易的比重會越來越接近。