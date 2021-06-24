新冠肺炎病毒不斷變異，印度的Delta病毒的傳染力比英國Alpha病毒高6成，指揮中心祭出入境全面普篩防範病毒入侵。國民黨前主席朱立倫今天提醒，台灣的國家疫苗戰略，除了全力爭取國際疫苗代工外，更應該大量採購、及早佈局國際二代疫苗，別讓國人又陷入更嚴重的變種病毒困境。

朱立倫指出，英國在Delta病毒侵襲下，封城延長了一個月，世衛組織示警Delta病毒正成為全球主要傳染病毒株，這種Delta病毒比目前在台灣流行的B.1.1.7（英國變種病毒）傳染力高出60％；印度甚至出現抗藥性更強的Delta plus病毒、巴西主要傳播Gamma病毒、智利則出現Lambda病毒等。

朱立倫表示，5月疫情爆發已證明光靠防堵、圍堵策略，沒有辦法完全阻絕病毒傳播，而台灣若僅靠國際朋友的援助，自購疫苗進度又大幅落後，恐怕在下一波疫情高峰來臨時，再度為時已晚，又將付出慘痛的代價。

朱立倫說，面對新冠病毒不斷變種，專家都已經提出至少要打第三針，而最好的解方就是「二代疫苗」，全球各大藥廠均已投入研發，歐盟更已經在5月份下訂9億劑的二代疫苗，世界先進國家也都在二代疫苗上積極談判。

朱立倫提醒，台灣在施打第三劑疫苗或是「二代疫苗」的準備都是0，台灣的國家疫苗戰略，除了全力爭取國際疫苗代工外，更應該大量採購、及早佈局國際二代疫苗，別讓國人又陷入更嚴重的變種病毒困境。