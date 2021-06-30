台灣本土疫情雖稍微趨緩，連續4天維持2位數確診，但疫苗數量供不應求，不少民眾選擇飛出國打疫苗。在台發展的美籍男星賈斯汀（Justin Caleb Cooper）是節目《請問今晚住誰家》主持人、《2分之一強》班底，他近日透露不回美國、繼續待台灣的主要原因。
賈斯汀最近在節目《單身行不行》被主持人邱沁宜問，怎麼沒有在疫情爆發時回美國避難？他表示2019年底新冠病毒剛擴散時，住在美國的媽媽擔心台灣離大陸很近，恐怕很快就會被波及，希望兒子能趕快回家，賈斯汀左思右想，認為這個時候搭飛機感染風險更高，而且回美國沒有工作也沒有車，更重要的是美國沒有健保制度，賈斯汀直言：「美國的健保貴到要命你知道嗎！超級貴！」綜合三個因素，他決定繼續留在台灣。
賈斯汀表示當時身邊的很多美國友人都選擇搭機回家鄉，想說躲一躲就沒事，想不到疫情擴散得如此嚴重，「後來他們回去，真的有躲了，躲了兩年出不來了，現在才開始解放，可以讓他們回來，真的很誇張。」
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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！
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※免付費防疫專線：1922、0800-001922
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