女星賈永婕近日忙於送醫療物資和愛心便當，馬不停蹄的奔波全台，黑人陳建州昨（29日）在臉書粉專透露，賈永婕再度號召好友認購120組電子影像喉頭鏡，他不禁盛讚：「永婕真的是我看過最熱血的女孩。」除此之外，賈永婕也分享于美人加碼捐PAPR的善舉，稱讚大家都很有愛心。

黑人響應賈永婕做善事，在臉書表示：「這次聯盟也跟4支球團溝通，我們用上季的罰款認購了4組『防疫神器』（電子影像喉頭鏡）分別送至四支球團所屬在地合作的醫院！輔大醫院、桃園敏盛醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院、彰化秀傳醫院。希望聯盟也能為社會盡一份心力。」他感謝賈永婕超強的號召和執行力，以及第一線醫療人員的協助，呼籲外界能團結抗疫。

過了2個多小時，賈永婕在臉書分享黑人捐防疫神器的有趣小插曲，表示對方拿了一筆「上一個球季球員罰金」給她買醫療器材，好奇追問金錢來源，才知道是球員打架的罰款，她搞笑的說：「打架的罰金做公益也是好事一件！但是還是不要打架，大家不要衝動冷靜冷靜！」而這4組防疫神器也將由球員幫忙配送。黑人轉發賈永婕的貼文，心虛地補充：「不是打架啦…是一些動作比較大的聊天啦！」讓網友笑翻了，直呼：「這一句讓我嘴角失守」、「球員會不會為了盡情做公益，開始努力做『大動作的聊天』」。

除此之外，賈永婕也透露于美人看到自己捐的HFNC送到恒春南門醫院，忍不住喜極而泣，「美人姐一邊哭一邊說我還要再捐40台PAPR，淡如姐也打電話來捐20台PAPR，偉忠哥、小慧姐捐了13台插管神器，大家都好有愛喔！」不僅如此，賈永婕收到榮總醫生傳來的訊息，告訴她穿著PAPR進開刀房一切順利，不禁興奮地喝采：「太好了！台灣加油！」

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922