美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，白宮將考慮安排總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平對談。目前美、中兩國正因人權等議題陷入爭執。
路透社報導，蘇利文還說，兩位領袖將「評估我們當前的關係」。
在拜登敦促下，七大工業國集團（G7）峰會13日發布一份讓北京惱火的會議公報，內文就新疆人權和香港議題抨擊中國，也要求完整、徹底調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在中國的起源。
蘇利文在一場電話會議中告訴記者：「我們很快就會坐下來研擬讓兩位領袖參與的適當形式。」
「可能會是電話對談，可能會是在另一場國際峰會場邊的會議，也可能是其他情況。」
拜登與習近平預料都會參與10月在義大利舉行的20 國集團（G20）會議，有可能會在那裡進行這類會談。但蘇利文說，目前尚未做成最終決定。（譯者：楊昭彥）1100618
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