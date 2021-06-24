大陸國家主席習近平23日向「一帶一路」亞太區域國際合作高級別會議發表書面致辭，強調提出共建「一帶一路」倡議，旨在傳承絲綢之路精神，攜手打造開放合作平台，為各國合作發展提供新動力。8年來，140個國家同中方簽署了共建「一帶一路」合作協議，合作夥伴越來越多。

習近平表示，各方積極推進政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，啟動了大批務實合作、造福民眾的項目，構建起全方位、複合型的互聯互通夥伴關係，開創了共同發展的新前景。面對突如其來的新冠肺炎疫情，守望相助，共克時艱，推動共建「一帶一路」繼續前行，向國際社會傳遞了信心和力量，為全球抗疫合作和經濟復甦作出了重要貢獻。

習近平強調，共建「一帶一路」秉持共商共建共享合作原則，堅持開放、綠色、廉潔、合作理念，致力於高標準、惠民生、可持續的合作目標。中國進入新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，為「一帶一路」合作夥伴提供了更多市場機遇、投資機遇、增長機遇。中方願同各方一道，建設更加緊密的「一帶一路」夥伴關係，堅持走團結合作、互聯互通、共同發展之路，共同推動構建人類命運共同體。