中租控股看好東協發展，旗下越南仲利國際租賃公司（Chailease International Leasing Company Limited）今日完成3年期8000萬美元（約合新臺幣22.11億元）聯貸案簽約。仲利國際（越南）目前已經是越南租賃龍頭，強調此聯貸案將充實營運資金，以作為業務發展與擴大規模之用。

越南仲利國際租賃公司長期以來穩健的營運能力，獲得銀行團的認同與支持，共募得1.8億美元，超額認購比例達225％，最終依實際資金需求，維持推案金額美金8000萬元。此聯貸案由台北富邦商業銀行擔任統籌主辦銀行，並邀請日商三菱日聯銀行、合作金庫商業銀行、華南商業銀行、澳商澳盛銀行、臺灣土地銀行、彰化商業銀行、板信商業銀行、陽信商業銀行與臺灣中小企業銀行等9家金融機構共同參與本案。

仲利國際（越南）於2006年經越南國家銀行核准設立，自2007年起提供中小企業融資租賃業務，2016年成為越南當地最大租賃公司，未來也將持續拓展更多符合客戶需求的新產品與服務。

仲利國際（越南）於胡志明市設立總部，位於北區的河内設立分公司，亦於海防市、芹苴市、平陽省、峴港市、同奈省及隆安省等地設置辦事處。