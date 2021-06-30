據中共中央組織部最新發布，截至2021年6月5日，中國共產黨黨員總數為9514.8萬名，比2019年底淨增323.4萬名，增幅為3.5％。中共現有基層組織486.4萬個，比2019年底淨增18.2萬個，增幅為3.9％。其中基層黨委27.3萬個，總支部31.4萬個，支部427.7萬個。

女黨員2745.0萬名，占黨員總數的28.8％。少數民族黨員713.5萬名，占7.5％。大專及以上學歷黨員4951.3萬名，占52.0％。

30歲及以下黨員1255.3萬名，31至35歲黨員1112.6萬名，36至40歲黨員939.0萬名，41至45歲黨員876.0萬名，46至50歲黨員938.2萬名，51至55歲黨員867.1萬名，56至60歲黨員833.7萬名，61歲及以上黨員2693.0萬名。

中共黨員的職業方面。工人（工勤技能人員）648.1萬名，農牧漁民2581.7萬名，企事業單位、社會組織專業技術人員1507.5萬名，企事業單位、社會組織管理人員1061.2萬名，黨政機關工作人員777.3萬名，學生306.7萬名，其他職業人員720.5萬名，離退休人員1911.8萬名。

2020年1月1日至2021年6月5日共發展黨員473.9萬名，其中，2020年1月1日至12月31日發展黨員242.7萬名，2021年1月1日至6月5日發展黨員231.2萬名。

截至2021年6月5日，全中國入黨申請人2005.5萬名，入黨積極分子1005.7萬名。黨的地方委員會。全中國共有黨的各級地方委員會3199個。其中，省（區、市）委31個，市（州）委397個，縣（市、區、旗）委2771個。

全中國大陸8942個城市街道、29693個鄉鎮、113268個社區（居委會）、491748個行政村已建立黨組織，覆蓋率均超過99.9％。另共有機關基層黨組織74.2萬個，事業單位基層黨組織93.3萬個，企業基層黨組織151.3萬個，社會組織基層黨組織16.2萬個，基本實現應建盡建。