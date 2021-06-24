美國財政部長葉倫周三向國會提出警告，如果國會未能盡快暫停或提高聯邦舉債上限，最快在8月休會時，美國就可能面臨債務違約和爆發新一波金融危機的風險。

葉倫在接受參議院撥款小組委員會質詢時表示，美國政府無法支付債務而發生債務違約此事「難以想像」，「絕對會對經濟造成災難性的後果」。

葉倫表示，為避免金融市場的不確定性，國會應該在現行擱置聯邦舉債上限的措施於7月31日到期之前，通過新的債務限制法案，允許財政部繼續借款。

她表示，美國政府史無前例的債務違約將引發金融危機，在我們仍在從新冠疫情中復甦之際，將威脅到美國人的工作和儲蓄。我懇請國會盡快採取行動提高或暫停舉債上限，以維護對美國的信心和美國的信用。

根據參議院和眾議院的行事曆，參議院8月休會期從8月9日起持續到9月10日止，眾議院的休會期從7月30日至9月19日，而委員會的工作都排定在9月初。

如果舉債上限使財政部無法再借款，政府將不得不只靠稅收來償還債務，最終可能出現部分債務違約的情況。

此外，葉倫在財政部2022財年預算提案的聽證會上表示，拜登政府希望20大工業國（G20）財長在下個月威尼斯舉行的會議上，支持美國提出之國際企業稅提案的「核心要素」，包括全球最低公司稅。

拜登政府正在推進至少為15%的全球最低公司稅率。

葉倫並反駁共和黨參議員的擔憂，她重申近來通膨數據急升只是反映包括供應瓶頸在內的「暫時現象」，當被問及通膨是否將繼續以上個月看到的5%年增率持續升高時，葉倫表示，她預期到今年年底或2022年初，通膨率將回落到接近聯準會設定的2%目標。