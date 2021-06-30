知名的賓州大學沃頓商學院（Wharton School）出具最新研究報告指出，拜登總統和參議院一個兩黨團體達成的基礎建設協議，不僅將促進美國經濟成長，還將減少國家債務。

根據沃頓商學院這份研究報告，到2050年，新追加的5790億美元基建支出將使美國的國內產值增加0.1%，並使美國債務減少0.9%。報告指出，新增支出將隨著時間減少，但國稅局的執法仍繼續，以及經濟產值增加將提高國家稅收，到2040年和2050年，美國政府債務將較基線分別下滑0.4%和0.9%。

沃頓商學院資深經濟學家Jon Huntley表示，公共資本（如道路、橋樑和其他有形基礎設施）的改善，將使私人資本（為企業拖運貨物的卡車和火車）變得更具生產力。

GDP增長，以及國家債務同步減少，儘管幅度相當溫和，但對於促成這個協議的民主黨人和共和黨人而言，應該會是一個樂見的好消息。

這個由兩黨參議員與拜登政府達成的基建協議總規模達1.2兆美元，其中包括一筆5790億美元的新支出，將用於對國家電網、寬頻連網服務，以及對客運和貨運鐵道的重大投資。

白宮則表示，這項提案包含為道路、橋樑等重大項目撥款1090億美元、為電力基礎設施撥款730億美元、斥資660億美元用於客運和貨運鐵道、650億美元用於寬頻連網、490億美元用於公共運輸，以及250億美元用於機場改善。