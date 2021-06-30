在強勁的企業獲利增長，以及超有勁的經濟增長帶動下，今年下半年美股可望進一步走高，不過分析師警告美股後市仍存在兩大拉回風險。

雖然分析師普遍看好下半年美股可望持續走高，但漲幅將不如上半年強勁。在今年上半年即將結束之際，美股自年初以來的漲幅已經達到2位數，且主要指數頻頻創下歷史新高。

隨著市場進入6月和第二季的最後一個交易日（6月30），標普500指數可望連續第5個月收紅，而在過去8個月當中，那斯達克指數有7個月上漲。不過，本月道瓊指數處於下跌狀態，料將打斷連續4個月來的升勢。

今年以來，標普500指數上漲14%，那斯達克指數漲逾12%，道瓊斯指數表現略為落後。

策略師提出警告表示，美股仍存在拉回的風險，儘管他們發出這樣的警告已有一段時間，但美股仍持續走高。

策略師提醒應留意今年下半年可能出現的一些風險，包括當聯準會開始討論放緩購債步伐時，市場可能陷入震盪，因為這將是該央行在疫情期間推出之超寬鬆政策退場的起步。

聯準會何時將開始討論縮減量化寬鬆（QE）的時間表尚不得而知，許多專家預估該央行可能8月底舉辦的傑克遜霍爾（Jackson Hole）央行年會上展開討論。

第二個風險仍與聯準會有關，即火熱的通膨數據可能不會像央行官員所預期的只是暫時現象，而物價持續上揚可能對經濟造成更大的問題。

市場擔心若通膨數據居高不下，可能加快聯準會升息的時間表。聯準會在6月中旬的決策會議後宣布大幅調升今年的通膨預期，並將疫情爆發以來首度升息的時間表提前一年，至2023年。聯準會雖未表明何時開始削減激進的購債計畫，但鮑爾坦承決策官員確實在會議上討論過這個議題。

美銀全球經濟研究部門主管Ethan Harris表示，我們現在看到強勁的經濟增長、強勁的企業盈餘、低利率，以及陷入昏睡的債券市場。債券殖利率並沒有真正反應通膨消息。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在平撫債市波動方面做得很好，這成為股市的「金髮姑娘」（Goldilocks：形容事物恰到好處）。

但Harris也表示，這幾個月內，經濟在勞動力，以及在供應短缺和瓶頸方面必須有所改善。就業增長雖然強勁，但不如預期強勁，人力短缺成為一大問題。9月對所有人都是一個魔法月，如果9月沒有開始改善，那就不再有「金髮姑娘」了。

對許多美國人而言，獲得延長的失業救濟金將於9月終止，而隨著孩子重返學校，父母也可能重返工作崗位。9月也是許多勞工將重返辦公室的時候。

此外，這場大流行病的發展也將成為影響全球市場的另一個重要因素，delta變種病毒在全球擴散已經導致某些國家與地區的經濟停擺，尤其在亞洲。不過，但市場對此並不太擔心，Bleakley Global Advisory投資長Peter Boockvar表示，市場不太在乎這個變種病毒，因為只要越多人接種疫苖，我們就越能應付它。