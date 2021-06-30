金管會允許符合條件的公開發行公司，自8月16日起可採實體股東會輔以視訊方式召開，並考量合適場地找尋不易，經報請指揮中心同意後，宣布7月起將實體股東會場地容留人數放寬為室內20人以下、室外40人以下，並遵守集保結算所訂定的防疫作業指引。

同時，金管會經考量實務狀況，決議修改公發公司延期召開股東會通知規定，由原先的召開日15日前寄發明信片或簡便郵件方式，改為應於公開資訊觀測站以重大訊息公告，並在股東會專區增列股東會相關更新資訊。

據金管會統計，目前已登記召開股東會的上市櫃及興櫃公司，7月有734家、8月有120家，尚有1076家尚未敲定召開日期。其中，55家將於8月16～31日間召開股東會，若符合一定條件，將可採行實體股東會輔以視訊方式召開。

證期局局長張振山表示，之所以放寬實體股東會場地容留人數限制，主因部分公司及代辦股務機構反應，疫情下不易尋找合適的股東會場地，且部分股東仍有出席意願，因此在經過跨部會討論、並報請指揮中心核准後決議放寬。

證期局副局長蔡麗玲表示 7月1日及2日將分別有77家、48家公司召開實體股東會，其中分別有70家、42家於室內舉辦，即可用室內20人以下、室外40人以下新規定，但仍須遵守「因應疫情3級警戒召開股東會防疫作業指引」，將督導集保注意各公司防疫狀況。

集保總經理朱漢強指出，去年1968家公發公司股東會平均28人出席，其中93％低於60人，5％為60～99人、2％超過100人，推估僅約39家超過60人。今年預期出席人數將減少，且去年已有許多公司設置備援會場，預期設置2間室內、2處室外場地即可解決問題。