美股長期多頭、策略諮詢公司Fundstrat Global Advisors共同創辦人 Tom Lee提出一份報告，認為未來20年千禧世代將成為美國經濟成長主要動力，有望將經濟規模持續推升，並將美股牛市推進至2038年、標普500指數有望較上周五翻漲4倍，達1萬9350點。

據《商業內幕》報導，Tom Lee表示這項預測基礎在於，隨著美國千禧年世代開始建組家庭，並進入收入高成長期，對於汽車與房屋需求非常強勁，未來10年新屋開工數可能會飆至每年超過250萬套物件，由於房地產活動是經濟火車頭，預料對經濟有強勁推力。美國從1970年至今，沒有1年超過250萬套。

Tom Lee也在報告建議投資人持有股票的4種理由，包括美國聯準會(Fed)仍在貨幣政策保持寬鬆態度、機構投資人持有現金3.2兆美元，以及全球擺脫景氣大蕭條、千禧年世代進入黃金時代(30 ~50 歲)。Tom Lee指出，1990年代以來，美股的每次高峰都與每一代消費力強勁成長，預計千禧年世代的黃金時代高峰落在2038年，

美銀先前研究報告指出，美股目前看起來還是有沉重的下行趨勢，但根據目前運輸股表現來看，以及金融環境跡象，都顯示美股前景依舊樂觀。

(中時新聞網)