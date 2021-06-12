美國5月消費者物價指數（CPI）暴增5%，遠超市場預期，然市場情緒依舊樂觀，美股連2日小漲作收；專家表示，企業只是還沒準備好應對強勁的經濟復甦，時間會證明一切，目前的確不需要透過調升利率來解決問題。

美國5月CPI年增5%，超出市場預期，並創2008年以來最大年增幅，排除食品、能源後，核心CPI年增3.8%，創下1992年以來新高；除此之外，5月CPI月增0.6%、核心CPI月增0.7%，均高於市場預期。

儘管5月CPI數據創下逾10年的水平，但市場樂觀情緒仍然高漲，美股並未因此受挫，連續2日小漲作收；美股11日4大指數全面收紅，道瓊工業指數收盤上漲13.36點或0.43%，收在34479.60點，那斯達克指數收盤上漲49.09點或0.35%，收在14069.42點。

《CNBC》報導，財經名嘴克萊姆（Jim Cramer）表示，市場預期5月CPI數據會非常離譜，但數據出爐後，還是在能夠接受的範圍內，因此在數據公布後，市場反應依舊平淡，美股也並未受到通膨隱憂影響。

按年來看，美國5月CPI暴增5%，創逾10年來最高水平，但事實上，僅比原先經濟學家所預期的4.7%略高而已。

克萊姆表示，即便物價上漲，但美聯準仍不太可能改變其對利率的立場，將利率維持接近0的水平，「去年發生太多問題，大部分也都無法透過升息來解決」，企業只是還未做好準備應對強勁的經濟復甦，而時間也會幫助他們度過這一關，並不需要藉由升息解決問題。

美聯準主席鮑爾（Jerome Powell）表示通膨只是暫時性的問題，央行將允許通膨率高於2%的標準，在勞動力市場反彈以前，將不會上調；克萊姆也贊同，「我認為鮑爾的方式是很謹慎的，我打賭他絕對是對」。