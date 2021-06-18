路透社18日最新調查，受到全球需求復甦激勵，日本出口與企業獲利可望同步增溫。同時，日企大型製造業的信心，在第二季也將有所改善。

路透社調查，日本央行第二季短觀企業信心，大型製造業整體指數可望從3月份的5上升至15位置。若屬實，短觀指數將連4季增溫改善。

日本總研(Japan Research Institute)認為，日元走貶仍是趨勢，將有助於日企大型製造商的獲利表現。同時，海外景氣復甦也可拉抬日本出口，進而支持這些大日企營運。

另外，大型服務業者的信心也可能連帶變好，甚至可能會從2020年第一季以來，首次轉為樂觀。話雖如此，相較製造商而言，這些非製造業的信心還是蠻低迷的，預估從3月份的負1升至3。

調查指出，日企正試圖擺脫新冠病毒帶來的衝擊，但疫情還是會持續影響服務業。

日本經濟在第一季是衰退的，預計第二季的成長速度也將遠低於美國等其它主要經濟體，部分原因是抗疫措施慢與疫苗接種率低。

至於對於未來三個月，大型製造商的樂觀程度，預計將以緩慢速度漸漸改善，最後可能升至18位置。而大型非製造業的前景，也可望增至8。大型日企本財年的資本支出，預估還會提高7.2%。

7月1日，日本央行將公佈官方版的短觀季度調查報告。

日本央行於18日表示，為應對全球異常氣候變化，將鼓勵金融機構增加綠色貸款與投資。同時，日本央行也維持現行政策利率不變，也就是短期利率為負0.1%，10年期公債殖利率是0%。

另外，日本下周重量級經濟數據方面，東京6月消費者物價指數(CPI)將會出爐。因為，在新冠病毒當下，預估民眾消費力也跟著放緩，進而指數下滑機率很大。日本政府25日會公佈東京地區，剔除鮮食但包括石油產品的6月核心CPI，預估將年減0.1%。