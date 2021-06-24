近期國際銅價自高點回檔震盪，營運與銅價呈現正相關連的第一銅(2009)目前接單能見度達第三季底，另外，因產品報價的遞延效應，可望支持第一銅第二、三季營收、獲利維持高檔。第四季則待觀察銅價走勢。

先前銅價在高檔，法人估第一銅6月營收與5月差異不大，推升第二季營收持續比第一季增長，獲利也可望再優於第一季。針對短期銅價下跌，第一銅公司認為將影響客戶對急單及第四季的下單力道。

展望後續，第一銅接單到認列營收大約遞延1至3個月，受惠銅價今年前5月逐步走強，有利公司第三季營收、獲利仍與第二季持穩。全年來看，因去年基期低以及今年銅價仍處漲勢，因此今年營收、獲利仍可望較去年明顯成長。

第一銅第一季每股盈餘0.3元。第一季營收6.89億元，營業淨利7332萬元，歸屬於母公司業主淨利1.06億元，每股盈餘0.3元；自結4月淨利4377萬元，每股盈餘0.12元。由此估算，今年每股淨利可逾1元。

因美國聯準會誓言將維持低利率以促進經濟復甦，加上數據顯示工廠生產需求強勁，周三倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格續漲，LME期銅上漲181.5美元，為每公噸9,482.5美元，不過，隨著美國聯準會官員發表的言論，引發對全球最大經濟體將比預期更快加息的擔憂，LME期銅價格周四下跌。目前，LME三個月期銅下跌1.22%，為每公噸9,366.5美元，盤中最低跌至每公噸9,363.5美元。

今年以來，LME銅價逐步上揚，但在5月創下逾一萬美元高後回檔，近日受到中國大陸打壓大宗原物料價格，以及美國升息等消息影響，上周一度重挫約8%，但未跌破9000美元關卡。

從銅價走勢來看，第一銅公司認為，短中期來看，因美國升息、美元走強趨勢逐步清晰，加上銅需求最大國中國在通膨憂慮下，持續嚴格控管原物料價格，預期銅價短中期可能震盪走跌。

長期來看，目前市場多空看法不一，偏樂觀多為大宗商品交易商，認為市場終將回歸供需，基於用銅需求在潔淨能源趨勢、基建政策下將顯著成長，供給又相對不足，後市有機會重回漲勢。保守派則認為，實際供需情況仍待觀察。