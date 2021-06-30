不鏽鋼管、鋼板製造廠彰源(2030)受惠鎳價上揚以及產品價、量齊揚，第二季獲利續增，預料第三季獲利更上一層樓，全年獲利將翻倍成長，股價持續漲停登37.4元高點。

彰源第一季EPS為0.45元；隨著第二季台灣廠內外銷出貨暢旺，大陸廠需求暢旺，且價、量齊揚，公司自結4月加5月獲利已優於第一季的成績，預估6月更旺，單季挑戰每股淨利1元。

彰源自結5月稅後淨利1.03億元，月增25%，EPS0.36元，累計4、5月獲利1.85億元，EPS0.65元。受惠6月不鏽鋼價格持續走強，彰源6月獲利可望再優於5月，推升第二季EPS突破1元。

展望下半年，在原物料鎳價走強、內外銷需求也持續增溫下，公司對市況持正向態度。目前彰源整體訂單能見度約2~3個月。

隨著中國、俄羅斯相繼管制出口，市場預期未來供給將限縮，以及LME鎳價回升至每噸1.8萬美元水準，上游持續調漲盤價，彰源也跟進調漲報價、法人預估公司第三季營運有望再優於第二季，第四季仍可力撐高檔。

今年全年來看，台灣有台商回流建廠辦需求，中國大陸的半導體、石化業建設強勁，以及歐美地區基建陸續推動，終端需求持續增溫，法人推估，今年彰源EPS將在3元之上，上看3.5元，較去年的0.38元倍數成長。