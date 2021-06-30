台股今(30日)開高走高，盤中不斷創指數新高紀錄，鋼鐵、航運與電子三強齊揚，貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海再亮燈漲停，終場加權指數以17755.46點作收，上漲157.27點，創下收盤新高紀錄，成交值5341億元。

周二美股那斯達克指數、標普500指數再創新高，台股開盤以17648.25點、上漲50.06點開出後，指數不久即來到17722.92點的新高，盤中數度刷新指數，並來到17797.27點的歷史新高，上漲199.08點。

台積電開盤即以599元開出，上漲4元，挑戰600元的意味濃厚，聯發科盤中來到978元，上漲43元，股王矽力-KY一度創下3975元的新高紀錄，但接近11點時股價由紅翻黑，面板股友達、群創走勢震盪。

鋼鐵族群今漲勢凌厲，燁興開盤即漲停，來到20.8元，包括上市櫃鋼鐵股有逾20檔先後亮燈漲停，資金比重一度達37%，超越航運股，中鋼成交量也衝到整體成交量的第一名，盤中重新站上40元關卡，見到40.7元，漲逾7%。

航運族群也不落人後，萬海率先亮燈，攻上321元的漲停價位，長榮午盤後也漲停，來到197元的史上新高價，距離站上200元大關僅差3元。

不過，疫苗相關的聯亞藥仍開低走低，開盤不久即失守200元，掉到190.5元，下跌24.4元，跌幅逾11%，終場收在195.5元，下跌18.59元，跌幅8.68%，高端疫苗則開低走高，盤中低點來到236元，下跌6元，跌逾2%，收盤則上漲5元，收在247元。