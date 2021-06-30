海運進入旺季，也導致海轉空需求增加，空運運價帶來支撐，捷迅(2643)5月營收創下歷史次高，第2季營收及獲利成長可期，第3季為海運旺季，第4季電商需求加持，下半年營運表現可望優於上半年。

今年海空運需求暢旺，加上農曆年前拉貨潮，捷迅今年1月營收創下史上新高，帶動第1季營收創高，達到10.66億元。4月及5月營收分別為3.55億元及3.98億元，仍是受到海、空運價與量齊揚帶動，6月運價只上不下，需求強勁，第2季營收再創高機會濃厚。

第3季是海運旺季，貨櫃三雄股價一路創高，代表市場對航運景氣第3季相當期待，加上塞港及缺櫃狀況一直無法緩解，許多業者必須更積極尋找承攬業者出貨，在6至8月的美國進口貨量仍會居高不下，第3季沒有看淡理由；第4季又有電商需求，空運進入旺季，近3年來捷迅第4季的獲利都是當年度4季中最高的一季，下半年將是旺上加旺。