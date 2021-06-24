受新冠肺炎疫情三級警戒影響，許多餐飲服務業停工，台南市遠東科技大學不少國際學生無法打工，生活受影響，學校發起國際生紓困食物銀行捐助活動，更有企業團體響應，讓150多位國際學生暫時無斷糧之憂。
受疫情影響，許多國人陷入無工可做的經濟困境，政府啟動紓困，僧多粥少，國人未必都能受到關懷，何況是持有居留證的國際學生？遠東科大原有不少國際學生在服務業打工，賺取生活費，半工半讀完成留學夢，現在生活陷入困境。
遠東科大國際交流中心關懷境外學生，於校內發起國際生紓困食物銀行捐助活動，全校教職員工發揮人飢己飢、人溺己溺的跨國愛心，捐助150餘位來自印尼、菲律賓、馬來西亞、越南、泰國、韓國、美國等國際學生之生活所需食物。
中華圓夢公益展望會理事長許旗成獲悉此事後，邀興毅社會福利慈善基金會、台北市臻佶祥社會服務協會、台灣食物銀行聯合會、迎盛公司、網紅媒體創意公司、中華媒體傳播文創協會、美妃思撥經美學坊、長安製麵廠等慈善團體一起做公益，提供這些學生食品等必需品。
為避免群聚，遠東科大24日舉辦小型捐贈儀式，由校長王元仁率國際交流中心張彥輝主任代表致贈感謝狀，並接受愛心食物。
王元仁表示，誠摯感謝全校教職員及各界慈善團體，捐助未來一個月所有境外學生所需三餐食物，還送來許多東南亞國家的泡麵、餅乾與罐頭，更顯窩心，可以解鄉愁。待疫情過後，期望受惠的國際學生能回饋社會．與慈善團體一起走入台南偏鄉社區做公益，用行動報答台灣人的善心。
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