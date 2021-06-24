遠東科大與中華圓夢公益展望會等團體募集食物助國際學生度過困境。（遠東科大提供／劉秀芬台南傳真）

受新冠肺炎疫情三級警戒影響，許多餐飲服務業停工，台南市遠東科技大學不少國際學生無法打工，生活受影響，學校發起國際生紓困食物銀行捐助活動，更有企業團體響應，讓150多位國際學生暫時無斷糧之憂。

受疫情影響，許多國人陷入無工可做的經濟困境，政府啟動紓困，僧多粥少，國人未必都能受到關懷，何況是持有居留證的國際學生？遠東科大原有不少國際學生在服務業打工，賺取生活費，半工半讀完成留學夢，現在生活陷入困境。

遠東科大國際交流中心關懷境外學生，於校內發起國際生紓困食物銀行捐助活動，全校教職員工發揮人飢己飢、人溺己溺的跨國愛心，捐助150餘位來自印尼、菲律賓、馬來西亞、越南、泰國、韓國、美國等國際學生之生活所需食物。

中華圓夢公益展望會理事長許旗成獲悉此事後，邀興毅社會福利慈善基金會、台北市臻佶祥社會服務協會、台灣食物銀行聯合會、迎盛公司、網紅媒體創意公司、中華媒體傳播文創協會、美妃思撥經美學坊、長安製麵廠等慈善團體一起做公益，提供這些學生食品等必需品。

為避免群聚，遠東科大24日舉辦小型捐贈儀式，由校長王元仁率國際交流中心張彥輝主任代表致贈感謝狀，並接受愛心食物。

王元仁表示，誠摯感謝全校教職員及各界慈善團體，捐助未來一個月所有境外學生所需三餐食物，還送來許多東南亞國家的泡麵、餅乾與罐頭，更顯窩心，可以解鄉愁。待疫情過後，期望受惠的國際學生能回饋社會．與慈善團體一起走入台南偏鄉社區做公益，用行動報答台灣人的善心。