台中市AZ疫苗快打站報到率超乎預期，許多站點出現「搶打潮」。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市AZ疫苗快打站報到率超乎預期，許多站點出現「搶打潮」。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市30日開放75歲及76歲的長輩施打AZ疫苗，民眾報到超乎預期，許多快打站速戰速決，不到11點即宣告無「劑」可施。豐原黃先生氣罵「沒有確定可以打得到，就不要通知長者到場，根本莊孝維！」許多民眾白跑，一臉不悅，但聽到周六有莫德納，就不再抱怨了。

台中上午天氣放晴，一早各區快打站湧入人潮，包括豐原體育場、豐南國中、后里區立活動中心、潭子國小、大甲高中等都出現「搶打潮」。許多列冊的人持通知單到場，結果已經沒有疫苗，忍不住聚在快打站外抱怨。

豐原黃先生爆氣表示，家中長輩收到通知單，一早10點去豐原體育場打疫苗，準時到才說沒得打。很多長者想打都沒得打，還開放殘劑不知給誰打，「沒有確定可以打得到，就不要通知長者到場，莊孝維！」

快打站工作人員急忙向長輩及家屬致歉，並告知周末有莫德納。現場醫護說，可能是開放殘劑預約，許多符合資格民眾擔心沒疫苗，之前列冊沒打的人也都跑來。

以豐原區為例，當地76至77歲長輩約1500人，區公所估算5成報到率，提報所需疫苗700多劑，但市府依日前注射率3成計算，只分配到40瓶，約可施打400多人。而后里區75歲及76歲的長輩有580多人，快打站只配發180多劑。

負責調派快打站人力的大台中診所協會理事長陳俊宏表示，可能因為南部爆發印度變種病毒群聚感染影響，今天長輩施打的意願非常踴躍。各站所有的疫苗幾乎都已經施打完畢，今天沒有施打到的長輩，會等到禮拜六莫德納疫苗進來的時候再施打。