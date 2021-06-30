朝陽科大斥資5億元籌設航空學院，並購置SVH-4直升機等設備，培育飛航專業人才。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

不但透過重點特色計畫、積極強化校級研究中心，朝陽科技大學更持續加強與國際學校交流，成效獲肯定，在遠見雜誌公布的「2021年台灣最佳大學」中，挺進「綜合大學30強」、「私立大學30強」及「技職大學30強」，且在技職類躋身前10強，表現亮眼。

朝陽科大校長鄭道明指出，遠見透過遠見民意研究調查、政府公開資訊及世界最大學術資料庫Elsevier的Scopus資料庫、SciVal研究分析指標等資料，以六大面向、43項指標評比出「台灣最佳大學」，並公布五大分榜排名，朝陽位列技職大學前10強，是中部地區科大第1。

台灣最佳大學評比分為綜合大學、文法商大學、醫科大學、私立大學及技職大學五大類。朝陽科大表示，學校目前已與超過640所海外學要簽訂學術合作協議，更禮聘國際級大師加入教學研究團隊，同時延攬美、加、英等10多國優秀師資，藉以提升學生國際競爭力。

校方指出，經調查發現，疫情讓全球鎖國，也顛覆高教生態，大學被賦予包括善盡社會責任、解決人類社會難題等更多的期待。朝陽斥資5億元籌設航空學院，培育更多飛行與民航相關專業所需人才，未來更將以品牌再造、特色化為主軸，延伸既有優勢、跨域整合，找出最強大競爭力。

朝陽強調，學校近幾年積極推動研發與產學績效，以「健康農業資材與智慧應用」、「綠能材料」及「環保創新燃燒裝置」等核心技術，整合研發團隊、海內外專利及產學合作資源，致力建構友善生態環境，研發與創新技術獲獎連連，備受國際市場關注。