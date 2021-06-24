即使新冠疫情在本土擴大感染，國際間看台灣經濟前景，仍極具信心。標準普爾全球評級24日公布最新亞太區經濟觀察報告，重新調整各經濟體今（2021）、明（2022）年各項經濟預測值，台灣因製造出口業表現突出，半導體業大幅提升產量支援全球晶片短缺， 2021年GDP年增率估測從 4.2％上調至5.6％，同時維持2022年成長率為2.7％的預測。

標普台灣子公司中華信評24日公布「2021 年台灣年中信用展望」報告，下午並準此舉辦線上研討會。會議主持人中華信評金融服務評等部資深副總經理張書評指出，雖然台灣展現出強勁的成長前景，但以出口為導向的經濟本質仍易受到全球與區域經濟趨勢波動，以及台灣本身風險特性的影響，此次標普特別點出台灣接下來將面臨「水電短缺」的新增潛在風險因素。

「『水電有短缺之虞』新增列入台灣企業信用風險升高的因素，且風險趨勢正在惡化中」，張書評表示，這也是經營環境的風險，企業必然面對的ESG風險，這是台灣所有產業都無法避開的大問題。

中華信評金融服務評等部 首席分析師范維華表示，台灣在 2020 年成功地防止了國內新冠肺炎疫情爆發，但在近期升溫的疫情導致當局針對於人流移動實施限制。雖然服務業可能會受到前述限制措施的打擊，不過科技業將繼續展現出韌性。在出口與製造業的加持下， 經濟成長在第一季表現強勁，特別是在電子產品方面，包括企業回台設廠以及對半導體製造與 5G 網路基礎設施的投資。

對於受到疫情影響的國內消費者信心與消費支出，范維華分析，可望在 2021年底或 2022 年初時逐漸恢復，逐步貼近亞太區的步調。

總體經濟的各項因素中，匯率變動及外匯避險支出是企業信用風險因素之一，而新台幣對美元2020年以來一直是領先各亞洲貨幣，匯率走升最為強勢。中華信評企業評等部副首席分析師許立德指出，新台幣匯率雖然強，相較全球其它貨幣則較為穩定，對企業來說，匯率極劇波動才是大問題。 張書評指出，標普亞太區經濟預測報告中，對於新台幣對美元匯價估測呈現非常緩步的升值趨勢，2021 ～2024年將在28.1 ～27.9元的極徵小區間移動。