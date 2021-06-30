受惠於低利率環境與寬鬆貨幣政策，美國股市多頭情勢持續，周二標普500與那斯達克指數雙雙創新高，有分析師認為，在獲利與經濟強力反彈的狀況下，下半年股市將持續上漲，但聯準會的態度會是重要轉捩點，尤其9月是關鍵月，若通膨數據未能回穩，聯準會可能開始縮減購債規模，進而對股市造成衝擊。

CNBC報導，聯準會釋出有意在2023年提前升息的態度後，投資市場確實出現雜音，甚至有不少分析師認為，股市將會出現回檔。對此，美國銀行全球經濟研究主管Ethan Harris表示，「雖然出現可能下跌的風險，但經濟政策還沒有改變，下半年股市有機會繼續上漲。」

儘管如此，Ethan Harris仍點出兩大風險需要留意，當聯準會開始討論縮債規模時，交易可能因此出現震盪，這也是放棄寬鬆貨幣政策的第一步，此外，通貨膨脹並不是暫時的，物價上漲將成為另一個問題。

此外，Ethan Harris認為，9月會是下半年重要的關鍵月，「市場正充斥著很多數字，無論是核心通貨膨脹、工資上漲還是職位空缺等，9月對每個人來說都是神奇的月份，如果數據沒有開始改善，那麼走勢可能就會有所不同。」

金融諮詢機構Bleakley Global Advisory首席投資長Peter Boockvar持相似看法，他說，「如果大家開始看到8、9及10月的數據顯示通膨相當強勁，聯準會將別無選擇，只能縮減購債規模，那幾個時間點會是重點。」

報導指出，許多專家之所以認為9月是重要月份，在於8月下旬將召開全球央行年會，針對全球經濟政策進行討論，屆時關於升息的態度將會更明確。