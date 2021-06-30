中央流行疫情指揮中心今（30）日公布新增55例新冠肺炎本土個案，確診個案中新增5例死亡。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學坦言，「整體的趨勢是往好的方向走」。為了防堵可怕的Delta變異株進入社區，除了斬斷現有群聚傳染鏈外，他認為目前應做好嚴格邊境管控，加強普篩與隔離檢疫，是7月底前降級解封，達成「社區清零」最重要的關鍵。

謝宗學29日於臉書上發文表示，Delta印度變異株正快速變成世界各國主要流行病毒株，趨勢明顯，可怕的傳播力容易在極短時間內引爆大規模社區疫情，讓醫療量能超載，造成大量傷亡，但屏東Delta群聚事件暫時沒有擴大跡象。除了要持續減少群聚阻斷國內隱形傳播鏈外，最重要的任務就是邊境管控，「這是7月底前能不能防疫警戒降級、疫苗覆蓋率未達群體免疫前能不能控制國內疫情，最最重要的關鍵。」

謝宗學指出，邊境管控務必要做到滴水不漏，「沒有最嚴，只有更嚴格」。建議所有入境旅客應該不分來自高低風險國家，全部送集中檢疫所住14天，在入住時、檢疫期滿時都應PCR篩檢；檢疫期滿後7天自主健康管理期間，對違規者加重處罰，不能再讓任何一隻Delta變異株進入社區。

謝宗學指出，邊境管控務必要做到滴水不漏，建議所有入境旅客應該不分來自高低風險國家，全部送集中檢疫所住14天，入住、檢疫期滿時都應PCR篩檢。（圖／Shutterstock）

謝宗學表示，現在的情勢跟過去不同，隨著超強傳播力的變異株出現，加上國內疫情尚未完全平歇，在現今的時空背景下，「入境絕對隔離14天和入境PCR普篩是需要的」。與防疫旅館的感控流程相比，集中檢疫所是相對安全的選項，不要再讓社區承擔風險。

謝宗學認為，入境PCR普篩、集中檢疫所耗費的成本只是小錢，但三級警戒每延長一天，所造成的經濟損失才是巨大。「現在是控制社區疫情最重要的關鍵時刻，只要沒有境外輸入，配合國民優良的個人衛生習慣，我們是有機會達成社區清零的目標。」