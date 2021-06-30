新冠肺炎疫情嚴峻，加上印度Delta變種病毒入侵台灣，指揮中心雖加強邊境管制措施，但民眾黨立法院黨團批評，未記取「3＋11」、「諾富特案」的教訓，仍讓邊境破口有持續發生的可能，民眾黨團總召邱臣遠、幹事長蔡壁如今呼籲政府儘速改進邊境管制政策，實施入境民眾「全面普篩」，別為了省錢造成防疫破口。

蔡壁如指出，台灣疫情大爆發，第一次破口就出現在桃園諾富特飯店及機組人員檢疫措施鬆綁，而近期入侵台灣的Delta，同樣因為邊境管制不當，形成防疫破口，如今CDC只針對高風險的7個高風險國家入境旅客採檢一次，居家檢疫期滿前再採一次，這樣的力道明顯不足。

蔡壁如批評，指揮中心現行針對7個高風險國家入境旅客採檢，聲稱是「入境加強篩檢」根本是呼攏國人的說法。

蔡壁如質疑，PCR檢測精準，不會出現偽陰性或偽陽性的情況，CDC拒絕全面普篩，看來只是為了省錢，但這種錢可以省嗎？自從疫情大爆發以來，快篩站企業捐、疫苗國際捐、醫療器材藝人捐，政府卻花八千多億元紓困，CDC還想省錢嗎？

對於機組人員檢疫「3＋11決策」被視為防疫破口，邱臣遠說，政府至今不願拿出該場會議紀錄，只看到中央地方互踢皮球，民眾完全看不到決策過程依據及專家建議，這樣的防疫施政如何取信於民。

民眾黨團呼籲，在面對新一波Delta病毒威脅下，蔡政府沒有鬆懈的空間，應該從科學、專業的角度出發，重新檢討邊境管制和境內防疫措施，並且積極搶購國際疫苗，才能讓民眾安心，配合政府打出抗疫「逆轉勝」。