張作驥執導的《那個我最親愛的陌生人》獲亞洲電影節最佳影片獎。（海鵬提供）

台灣電影在疫情解封後的義大利綻放光彩。曾獲金馬獎肯定的導演張作驥，23日以《那個我最親愛的陌生人》獲得第18屆亞洲電影節最佳影片獎，擊敗日本導演黑澤清《間諜之妻》、大陸導演萬瑪才旦《氣球》等包括來自其他7國的16部競賽片，勇奪大獎。

不過因疫情緣故，張作驥無緣親赴羅馬領獎，「疫情期間有好消息都是很大的鼓勵，也感慨在這個無法出國的時代，電影（或是任何藝術形式）還是能作為與全球觀眾交流的橋樑。」

評審之一的義大利女導演瓦倫蒂娜德阿米西斯（Valentina De Amicis）對《陌生人》推崇至極，認為該片「精彩揭露家庭中可能存在的枷鎖與秘密」，她更盛讚導演張作驥片中藉許多戲劇性事件，成功呈現了時光的緩緩流逝，讚賞該片餘韻「迴盪人心」。

張作驥近來籌備新片《夏日天空的那匹紅馬》，3月時曾獲香港亞洲電影投資會WIP項目之「HAF邁進康城」獎項甄選，將於7月線上參與坎城電影市場進行特別放映，是作品前進國際發表的第2站。

他透露，電影在初剪階段，還有一部分需補拍，將會在疫情解封後進行。此外，他今年為提攜影壇新血，號召「短片計畫小組」並擔任多部短片監製，「希望提供業界新鮮人一個集體創作、交流的平台，期許能產出接軌國際、且具有台灣特色的短片作品」。