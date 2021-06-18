下周國際新聞事件
06/21 周一 澳洲5月零售銷售額
芝加哥Fed全國活動指數(5月)
06/22 周二 歐元區6月消費者信心指數初值
美國5月成屋銷售報告
里奇蒙Fed製造業指數(6月)
06/23 周三 API美國原油庫存報告
Markit澳洲6月製造業/服務業/綜合PMI初值
日銀貨幣政策會議紀要
Jibun銀行日本6月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit歐元區6月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit/CIPS英國6月製造業/服務業/綜合PMI初值
美國第一季經常帳
Markit美國6月製造業/服務業/綜合PMI初值
美國5月新屋銷售
美國EIA原油庫存報告
06/24 周四 南韓6月消費者信心指數
英國央行利率決議/量化寬鬆政策
美國5月耐久財訂單
美國Q1 GDP成長率終值
美國請領失業給付報告
美國5月商品貿易收支
美國Q1 PCE物價指數終值
歐盟高峰會
業績報告：FedEx、Nike
06/25 周五 東京CPI
美國5月個人所得/支出
美國5月PCE物價指數
歐盟高峰會
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