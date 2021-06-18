下周國際新聞事件

06/21　周一 澳洲5月零售銷售額

芝加哥Fed全國活動指數(5月)

06/22　周二 歐元區6月消費者信心指數初值

美國5月成屋銷售報告

里奇蒙Fed製造業指數(6月)

06/23　周三 API美國原油庫存報告

Markit澳洲6月製造業/服務業/綜合PMI初值

日銀貨幣政策會議紀要

Jibun銀行日本6月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit歐元區6月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit/CIPS英國6月製造業/服務業/綜合PMI初值

美國第一季經常帳

Markit美國6月製造業/服務業/綜合PMI初值

美國5月新屋銷售

美國EIA原油庫存報告

06/24　周四 南韓6月消費者信心指數

英國央行利率決議/量化寬鬆政策

美國5月耐久財訂單

美國Q1 GDP成長率終值

美國請領失業給付報告

美國5月商品貿易收支

美國Q1 PCE物價指數終值

歐盟高峰會

業績報告：FedEx、Nike

06/25　周五 東京CPI

美國5月個人所得/支出

美國5月PCE物價指數

歐盟高峰會

《國際產業》美元跳升＋中國出手 大宗商品倒一片
頭條揭密》中美俄戰略三角關係 普丁居平衡關鍵角色
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