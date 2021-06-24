韓國央行24日表示，2021年下半年韓國消費者物價指數（CPI）應該會落在2%左右，並預測油價將小幅回穩，因此通膨壓力也可稍緩解。

韓國銀行指出，因為韓國景氣有強勁復甦跡象，故剔除波動大的生鮮食物以及原油產品的核心CPI，可能也會超過1%。至於國際大宗物資與新冠疫情發展，都是通膨發展觀察指標。

5月，在出口大幅成長下，韓國央行將2021年經濟成長預估值增上調至4%。同時，政策利率維持在0.5%歷史低點不變。2月時，韓國央行曾預測韓國2021年經濟可望成長3%。

韓國央行指出，景氣復甦速度比預期來得快許多，但貨幣政策沒這麼快就會變動。2021年通膨預估也從日前與預估值1.3%，上調至1.8%，並希望能達成2%目標值。

5月農產品和石油產品價格大漲，當時CPI更是創下9年來最大漲幅，也表示通膨量能正在積累。5月韓國CPI年增2.6%，高於4月的2.3%。同時，也是自2012年4月以來最高單月成長率，9年前同期CPI也是上漲2.6%。