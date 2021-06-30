雖然全球受到新冠肺炎疫情的影響，導致許多大型演唱活動取消，但風靡全球的K-POP流行文化依舊在全世界發燒。一名出生在英國的男子因十分喜愛南韓男子偶像團體「BTS防彈少年團」，竟不惜花上百萬、動刀18次，只為整成偶像的模樣。

根據外國媒體的綜合報導，一名來自英國的知名網紅奧利倫敦（Oli London），原本就擁有金髮碧眼，是個不折不扣的西方人，但因十分熱愛韓國偶像團體「BTS防彈少年團」，便經常將自己的造型打扮的跟男團一模一樣，他也經常在個人社群媒體上分享有關K-POP流行文化的資訊，因此獲得大批網友的關注。

不過，奧利倫敦於本月28日突然在推特上曬出一段影片，影片中他先是用韓文與關心他的粉絲打招呼，接著說明「我很高興我終於變身成為了韓國人」，並表示「我被困在一個錯誤的身體裡快8年了，一直覺得活得不像我自己，不過我現在終於變成韓國人可以開心的做自己了」。

原來，奧利倫敦一直認為自己的不單純只是喜歡韓國文化，而是跟韓國人一樣擁有「韓國魂」，甚至認為韓國才是他的文化、他的祖國，因此不久前奧利倫敦便開始接受各項整形手術，這次是將自己的眼睛縮小，希望自己擁有與韓國歐巴一樣迷人的鳳眼，甚至還為自己取了韓國名字「智旻」（防彈少年團成員同名）。

根據《Newsweek》報導中指出，奧利倫敦先後已砸下15萬美元（約新台幣418.7萬）進行了18次整形手術，除了動牙齒、嘴唇、眼睛外，太陽穴及眼角也都不放過。另外他也曾在網路上曬出韓國國旗結合彩虹國旗的照片，以證明他對韓國的熱愛。

但奧利倫敦的舉動卻引起大批韓國網友的不滿，紛紛留言「你這些行為根本是在羞辱韓國人」、「韓國人不是讓你拿來角色扮演的對象」、「每個國家的國旗都有歷史意義，你這樣竄改是對的嗎？」、「拜託不要羞辱防彈少年」、「那個唇實在太誇張了，韓國人不是長這樣」。