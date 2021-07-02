以《太陽的後裔》、《黑道律師文森佐》走紅的韓國男星宋仲基，今(2日)被爆友人在日前確診新冠肺炎，導致他也被列為密切接觸者，目前正在自我隔離中。稍早宋仲基所屬經紀公司亦證實了這項消息，稱宋仲基已暫停所有行程，正在居家隔離當中。

宋仲基今(2日)被韓媒報導，其熟識友人在上月30號被確診新冠肺炎，宋仲基在接獲消息後也立刻做了新冠肺炎檢測，結果為陰性，不過他也因為被列為密切接觸者，目前正在隔離當中。而與宋仲基有接觸的相關人等都進行了篩檢，很幸運地結果也都呈陰性。

稍早宋仲基所屬經紀公司High Story D&C也發表聲明，證實宋仲基在6月30號得知友人確診消息後，立刻停止了所有行程並進行篩檢，結果為陰性，「但在此後的流行病學調查中，宋仲基被列為密切接觸者，並得到了自我隔離的通知。 我們將中斷預定的所有日程，按照防疫當局的方針繼續採取措施。」

宋仲基經紀公司在聲明最後也向外界致歉，表示讓許多人擔心，深感抱歉，希望得到大家諒解，「我們會盡全力遵守新型冠狀病毒指南和進行防疫管理。謝謝。」據悉，宋仲基主演新片《波哥大》已在韓國恢復拍攝。

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