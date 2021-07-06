塔拉哈辛以HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE服飾出席評審團晚宴。（cfp）

74屆坎城影展將於台北時間7日凌晨開幕，而影展評審團皆已到陸續抵達酒店，本次評審團以非裔美籍導演史派克李擔任主席，成員由5女3男組成，為首次影展主競賽單元評審女多於男的一屆。以《寄生上流》廣為人知的宋康昊，出席評審團晚宴時以淺灰色休閒西裝，搭配黑色polo衫出席，展現休閒率性的氛圍，而阿裔法籍男演員塔拉哈辛以日本高端服裝品牌HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE海軍藍服飾現身於酒店前，簡約卻充滿細節。

本次酒宴上各評審大多以休閒率性服飾出席，主席史派克李保有其運動街頭風格，以運動夾克、棒球帽出席，途中還親民地與粉絲拍照、簽名，而美國女演員瑪姬葛倫霍以鵝黃襯衫、西裝褲，搭配愛馬仕品牌經典Constance小牛皮包，該包款發展出許多不同材質、組合，而她選擇黑色小牛皮搭配金色金屬Ｈ扣的百搭款，為整體穿搭增添細節，以《大西洋》拿下72屆坎城影展評審團大獎的非裔法籍女導演瑪蒂·迪歐普，則以紅色斜紋軟呢香奈兒洋裝搭配2021春夏前導系列的鞋履，休閒又不失優雅。

瑪姬葛倫霍以鵝黃襯衫、西裝褲，搭配愛馬仕品牌經典Constance小牛皮包，展現率性氛圍。（cfp）