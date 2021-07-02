反萊豬進口、珍愛藻礁、公投併大選、重啟核四等四項公投，訂於8月28日投票，不過因應疫情，中選會今決定是否延後；民進黨立院黨團今呼籲，目前台灣疫情非常嚴峻，希望能在疫情完全控制得宜基礎下，延期舉行，並強調，這不是「沒收公投」。

民進黨團幹事長劉世芳今上午記者會表示，目前各地方都還在防疫，希望能在台灣疫情完全控制得宜的基礎之下，再來舉行公民投票，這絕對不是變相沒收公投。

至於民進黨團對不在籍投票的看法，劉世芳表示，涉及程序問題，確實要修法，國民黨費鴻泰說，國境內的公民才可以參與，但是有國民黨委員是提到，境外具有投票都可以投票，對於投票資格，是可以公開討論，民進黨更在乎台灣國民能不能公開、公平、公正行使公民權權利，所以，希望公民投票或不在籍投票相關修法，所有法律攻防都可以在立法院處理。

至於中選會對於是否延期結論，需提交委員會決議，因為受限法規，立法院是否召開臨時會；劉世芳表示，相關法律需要在立院攻防，但也考量疫情須在完全控制的基礎上，所以在時程上，立法院召開臨時會是有困難。

民進黨團書記長羅致政表示，中選會是獨立機關，基於專業考量，黨團都完全尊重，但也提醒中選會，疫情衝擊選務，中選會要想清楚，該延就要延。