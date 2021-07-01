蔡明亮居家防疫期間寄情於油畫創作。（汯呄霖電影提供）

蔡明亮畫出電影《日子》裡的重要場景。（汯呄霖電影提供）

蔡明亮畫出電影《日子》裡的重要情景。（汯呄霖電影提供）

蔡明亮畫出電影《日子》裡的重要情景。（汯呄霖電影提供）

蔡明亮畫的李康生，神韻栩栩如生。（汯呄霖電影提供）

蔡明亮畫的亞儂弘尚希。（汯呄霖電影提供）

名導蔡明亮因全台新冠肺炎疫情持續，被迫取消所有國際影展行程，受疫情影響的不只無法出國參加影展，去年勇奪柏林影展泰迪熊評審團獎的《日子》也至今未上映，副業「蔡李陸咖啡」更受到嚴重衝擊，生意搖搖欲墜，以往每個月約有10幾萬進帳，目前業績掉到剩下兩成，蔡明亮表示，因不符合政府紓困補助，只能咬牙苦撐，盼疫情早早平息。

蔡明亮難忘去年《日子》在柏林影展拿獎，他和老搭檔李康生、主演的寮國演員亞儂弘尚希（Anong Houngheuangsy）一起出席領獎，亞儂在柏林影展後回寮國探親，未料全球新冠疫情延燒，「他這一回去，已經一年又三個月，疫情讓各國邊境封鎖，他就無法再來台灣了」，蔡明亮感傷說，《日子》至今未上映，是希望能和兩位主角合體為上映宣傳，卻至今等不到那一刻，「這是亞儂第一次參加電影演出，對他來說意義非凡，我不希望他錯過任何一件事，所以一定要等到他回來台灣，《日子》才會上映。」

《日子》無法上映，亞儂回不了台灣，蔡明亮坦言疫情讓他感覺既悶又茫然，但也開始珍惜很多原本認為微不足道的事，「這樣的疫情有點像被關的感覺，以前世界各大影展到處飛，當下只覺得很累，想趕快回家，對旅行有點麻木，現在好想念自由的生活，珍惜疫情前一點一滴美好的回憶。」被問是否會想打疫苗，「當然會，而且要打國際認同的，才能自由出國」。

蔡明亮居家防疫期間寄情於作畫，他畫了《日子》電影中的幾幕重要場景，當然也畫了生命中重要的搭檔李康生和人在寮國的亞儂，他至今畫了五幅油畫，常常靈感一來就畫上一整天，「我畫畫比較麻煩，顏料搭配都自己摸索，塗塗改改，畫完滿開心的！五幅畫花了七、八個月時間，小康那一幅畫一個多禮拜，大概是因為對他最瞭解」。

蔡明亮的電影每每都有獨特放映形式，無論是美術館、星空下的大草原，都是他的專屬電影院，興致一來還會高歌幾曲饗影迷。他說自己腦子一直在動，透露「這次《日子》又有不同想法，所以我一直畫畫，將來上映時可以派上用場」，他感嘆疫情哪裡都不能去，連腦袋有時候都會有一點停滯，「畫畫的時候，整個人會被畫帶著走，是舒緩安定情緒的好方法」，他建議大家居家防疫期間，不妨嘗試作畫紓壓。