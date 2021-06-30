行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日再度為中央銀行發行數位貨幣表達看法。

陳冲說，美國聯準會即將發表對數位貨幣的Discussion paper，且不久前，號稱「央行中的央行」BIS（國際清算銀行）也才在2021年經濟報告以「央行數位貨幣：貨幣體系契機」為題對央行數位貨幣有正面的評價。

陳冲表示，央行總裁楊金龍2018年2月上任，2019年6月即盱衡大勢，從善如流，成立CBDC（央行數位貨幣）研究計畫專案小組，由央行的報告可以看出，央行對未來數位貨幣的定位已經了然於心，甚至是成竹於胸，只差技術開發成功的臨門一腳而已。

陳冲也同意，未來數位貨幣不必完全取代現金，避免影響金融中介機構功能，並可做為民間支付系統的備援，央行數位貨幣可設定持有及交易上限，也可分層計息例如第一層零利率、第二層負利率，甚至分層匿名或記名等以穩定金融市場，增加民眾生活便利，又比一般支付業者更能保護消費者的隱私。

也期待央行能夠做到所倡做為國家支付選項，促進普惠金融；維護國家支付角色，健全金融體系；深入了解數位科技，因應未來發展。

陳冲說，在此時點全球85％的央行都在專研央行數位貨幣，疫情當前民眾少用現金或者消毒現金已經成了習慣，應是數位貨幣出馬的良好時機，而且歐美國家對強化貨幣政策，尤其是負利率的手段也都不否認央行數位貨幣的功效。

未來也許不是cashless，但一定是cash less的社會，就讓央行數位貨幣來填補這個less吧！陳冲表示，「楊總裁如能對CBDC拍板定案，必將歷史留名！」