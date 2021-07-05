儘管新冠疫情反撲導致全國主要城市再度陷入封鎖，但澳洲6月的招聘廣告數再創歷史新高，顯示勞動力需求仍然強勁。

周一公布的其他數據顯示，澳洲5月零售銷售額成長0.4%，優於市場預期。6月新車銷售仍然穩健，為該國消費力帶來好兆頭。

澳洲5月新屋建築許可數確實較4月減少7.1%，但之前幾個月的強勁增長，使該數據今年以來仍比去年同期大增53%。

澳盛銀行公布，澳洲6月招聘廣告數較5月增加3.0%，雖較5月的月增6.8%放緩，但仍為連續第13個月上揚，且與去年同期相比大幅增加129%，當時澳洲就業市場正要從全國防疫封鎖中復甦。

澳洲失業率的下滑速度已經超越決策官員所預期，其4月失業率跌至5.1%，遠低於去年7月創下疫情期間最高峰的7.5%。

澳洲央行的目標是將失業率壓低到4%或更低，以期多年來欲振乏力的薪資增長和通膨能獲得提振。

澳洲央行周二將召開貨幣政策會議，該國就業所展現出的韌性，料將使該央行更有信心縮減其大規模的激勵計畫。分析師預估澳洲央行不會將其3年期殖利率目標延長至2024年底，但可能宣布新一輪的購債計畫，或許將以更具彈性的方式進行。