菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）21日砲轟國際刑事法院「胡說八道」，痛罵ICC法官是蠢蛋，要賞他們巴掌。

針對國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）可能對菲律賓的掃毒戰爭展開調查，經常語出驚人的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）21日以激烈言詞砲轟國際刑事法院「胡說八道」，還罵ICC的法官是蠢蛋，要賞他們巴掌。

綜合美聯社、菲律賓新聞網站Rappler報導，即將卸任的國際刑事法院檢察官班索達（Fatou Bensouda）14日宣布，初步調查發現杜特蒂於2016至2019年間下令的掃毒戰爭有危害人類的犯罪行為，她已經請求國際刑事法院法官授權對此案展開正式調查，法官將有120天時間做出決定。

針對班索達的請求，杜特蒂21日晚間首度公開回應，他在全國電視演說中痛批國際刑事法院「胡說八道」，「我為什麼要在白人面前辯護或是受到指控？你們一定是瘋了。」

他稱在國際刑事法庭上，他永遠都不會獲得正義，寧願在菲律賓法庭上、在菲律賓法官面前面臨指控。

國際刑事法院的18名法官來自世界各地，包括亞洲、非洲、歐洲、北美洲及南美洲。

杜特蒂2016年競選總統期間，喊出要在幾個月內根除菲律賓毒品問題的口號，他當選後於當年7月開始大規模掃蕩毒販，掃毒戰爭一直持續至2019年3月。菲國政府對外稱期間一共有超過6000名毒販被殺，不過人權組織表示實際死亡人數更多，還要計入那些受警察僱用的摩托車槍手行兇事件。

面對國際譴責聲浪，杜特蒂一再否認縱容法外處決行為，不過他確實公開威脅過要殺死毒販，甚至下令警察射殺那些拒捕的嫌犯，他周一再為自己辯護：「我們殺他們，是因為他們反擊。」

他說毒販會威脅國家存亡，因此需要處理，以避免菲律賓落得和墨西哥一樣的下場，他形容墨西哥「幾乎是個失敗國家」，「這也是為什麼我想要賞那些法官巴掌，你們這些蠢蛋，你們想讓我的國家付諸東流。」

2019年國際刑事法院對菲律賓掃毒戰展開初步調查後，菲律賓就宣布退出法院，不過班索達表示，就算菲律賓退出，國際刑事法院仍對菲律賓還是會員期間面臨的指控具備管轄權。

事實上這也並非杜特蒂頭一回痛罵國際刑事法院，他曾在2018年稱國際刑事法院的法官是「戀童癖者」，還威脅班索達，如果她敢踏上菲律賓土地，一定會逮捕她。

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