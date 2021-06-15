菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）發言人今天表示，國際刑事法院（International Criminal Court）針對菲國致命掃毒戰進行的調查，杜特蒂「絕不配合」。

即將卸任的國際刑事法院檢察官班索達（Fatou Bensouda）昨天請求國際刑事法院法官授權，針對菲律賓警方2016年到2019年涉嫌違法殺害數以萬計平民一事進行調查。

杜特蒂2016年打著掃除毒品問題的承諾當選總統，他曾公開對員警下令，如果生命受到威脅，毒品嫌疑犯可一律殺無赦。

杜特蒂發言人羅奎（Harry Roque）告訴記者：「總統2022年6月30日結束任期前，絕對不會配合。」他並重申先前的主張說，由於菲律賓已經退出，國際刑事法院對菲國不具管轄權。

2019年國際刑事法院針對菲律賓掃毒戰爭展開初步調查之後，菲律賓即宣布退出法院。

班索達表示，儘管菲律賓不是成員，國際刑事法院仍可針對菲國還是成員時所犯罪行進行調查，「手邊的資訊顯示，菲律賓國家警署（Philippine National Police）成員以及其他與警署合作的人」，在調查所鎖定期間「殺害數千至數萬平民」。

這是班索達本週卸任前最後幾項行動之一，但羅奎駁斥她的調查發現，還說班索達暗示菲國司法體系不彰，是「侮辱所有菲律賓人」。